Ученые подсчитали вес всего населения Земли

Британские ученые посчитали, какова суммарная масса всего населения Земли с учетом распределения веса между людьми разной весовой категории – от самых худых до самых полных.

По версии ученых, вес всех людей составляет примерно 287 миллионов тонн, передает 24 канал.

Такую сумму получили ученые из Лондонской школы гигиены на основе данных Всемирной Организации Здравоохранения. Вес среднестатистического человека составляет 62 килограмма, без учета его пола.

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Однако ученые учитывали все особенности стран. К примеру, средний житель Северной Америки весит более восьмидесяти килограмм, в то время как среднестатистический азиат – около шестидесяти.

Ученые таким исследованием пытаются привлечь внимание к проблеме ожирения среди людей разного возраста, особенно среди детей. Если бы каждый человек весил как среднестатистический житель США, то Земля стала бы тяжелее на 58 миллионов тонн, так как 70% населения страны имеет лишний вес.

Ранее ученые установили, что женатые люди в среднем имеют более высокий индекс массы тела, чем холостые.