В "Воле" рассказали, когда заблокируют подсанкционные российские сайты

Один из крупнейших украинских провайдеров кабельного телевидения и интернета компания "Воля" намерен до 1 июня закончить работы по выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны, закрепленного президентским указом, которые предусматривают блокирование подпавших под санкции российских сайтов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Как законопослушная компания, с 22 мая мы начинаем меры по ограничению доступа к веб-сайтам, перечисленных в указе. Технические работы будут завершены до 1 июня", - говорится в сообщении.

Компания посоветовала своим абонентам обновить в их личных кабинетах на сайте «Воли» свои электронные адреса, в случае, если они были зарегистрированы на запрещенных ресурсах (mail.ru, yandex).

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Как сообщал УНИАН, крупнейшие мобильные операторы Киевстар, МТС Украина (бренд Vodafone) и lifecell, а также оператор фиксированной связи "Укртелеком" еще на прошлой неделе начали работы по блокированию санкционных российских сайтов. При этом компании не уточнили, когда эти работы будут завершены.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С". Доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

По оценкам главы Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, операторы не смогут быстро заблокировать указанные ресурсы, поскольку это сложная процедура, требующая больших финансовых затрат.