Исследования показали, насколько в Украине любят ВКонтакте и Одноклассники (инфографика)

Ежеквартальные исследования онлайнового поведения от Интернет-ассоциации Украины показывают, что ВКонтакте и Одноклассники являются более популярными социальными сетями, чем Facebook и Twitter среди украинских пользователей соцсетей.

Подборку исследований на своей странице в Facebook опубликовал факультет социологии КНУ имени Тараса Шевченко.

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Кроме того, исследования 2016 года свидетельствует, что уровень образования пользователей ВКонтакте и Twitter не отличаются.

Комментируя влияние соцсетей на отношение украинцев к войне на Донбассе, приведены исследования КМИС, которое демонстрирует, что 7,5% людей доверяют соцсетям. В то время, когда 40,4% опрошенных граждан Украины ответили, что доверяют общенациональным телеканалам.

Также отмечается, что в России ВКонтакте играет значительную роль в координации протестных движений. 10-процентное увеличение количества пользователей ВКонтакте в регионе увеличивало вероятность протеста в 2011 году на 4,6%, а также увеличивало количество протестующих на 19%.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.