Хакеры требуют у Disney выкуп за похищенный фильм

Неизвестные хакеры требуют огромную сумму в биткоинах и угрожают начать по частям выкладывать в публичный доступ один из еще не вышедших фильмов компании Walt Disney. Об этом рассказал глава студии Боб Айгер, передает Русская служба ВВС.

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Сначала киберпреступники собираются слить в интернет пятиминутный отрывок фильма, а затем будут публиковать 20-минутные части, пока деньги не будут выплачены.

Айгер не сообщил, о каком фильме идет речь, однако подчеркнул, что компания не намерена платить выкуп.

Американское издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что речь может идти о фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который выходит в американский прокат 26 мая. Это пятая часть киносаги, которая собрала в мировом прокате в общей сложности 3,7 млрд долларов.

По другой версии, речь идет об анимационном фильме студии Pixar "Тачки 3", который появится в кинотеатрах 16 июня. Две предыдущие части мультфильма принесли создателям более миллиарда долларов.

Как отмечает ВВС, в конце апреля жертвой аналогичного преступления хакеров стал онлайн-кинотеатр Netflix. Неизвестные похитили 10 еще не выпущенных серий сериала "Оранжевый - хит сезона", и, когда компания отказалась платить выкуп, опубликовали в открытом доступе.