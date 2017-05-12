Ученые показали Крабовидную туманность, снятую во всех диапазонах (видео)

На сайте и Youtube-канале NASA опубликовано самое подробное изображение Крабовидной туманности, послойно собранное из снимков, сделанных в разных диапазонах электромагнитного спектра.

Чтобы сделать эту картинку, учёные совместили снимки, сделанные радиотелескопом Very Large Array и космической рентгеновской обсерваторией Chandra, снявших, соответственно, радио- и рентгеновское излучение Крабовидной туманности, передает Популярная механика.

За снимки в видимом спектре отвечала космическая обсерватория "Хаббл", а за фотографии в инфракрасном диапазоне — инфракрасный космический телескоп "Спитцер".

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Красным показано вещество туманности, которое испускает радиоволны — их порождают столкновения вещества туманности с потоками заряженных частиц, вылетающих из нейтронной звезды в центре туманности. Желтым показаны данные инфракрасного телескопа: это — тепловое излучение. Его порождают частицы космической пыли и газа, поглощающие ультрафиолетовое излучение звезды и её излучение в видимой области спектра. Зеленые снимки прислал "Хаббл": на них — свет Крабовидной туманности. Голубым показаны участки, излучающие в ультрафиолете, а фиолетовым — рентгеновское излучение, порождённое свободными электронами, разогнанными магнитным полем нейтронной звезды.

Крабовидная туманность возникла в результате взрыва сверхновой. На Земле её вспышку наблюдали в 1054 году; отчёты об этом небесном феномене сохранились в отчётах китайских астрономов и других исторических документах. Во время коллапса огромной звезды её внешняя оболочка разметалась в окружающем пространстве и сформировала туманность; ядро же звезды сжалось и превратилось в нейтронную звезду-пульсар, каждые 33 секунды дающую яркие вспышки видимого света и радиоволн.

Как сообщал УНИАН, астрономы из Европейской южной обсерватории получили новые, более четкие фотографии крайне нестабильной и очень крупной звезды Эта Киля, взрыв которой в виде сверхновой может угрожать жизни на Земле.