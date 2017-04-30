Ученые нашли новый вид комаров, которые не пьют кровь

Команда специалистов из Эстонского университета естественных наук, Университета Турку и Университета Сан-Паулу (Бразилия) открыла пять неизвестных науке видов комаров. Кровососущих среди них нет, передает Росбалт.

Отмечается, что тропический дождевой лес в Коста-Рике и Колумбии буквально кишит этими насекомыми. Длина комаров не более 2 мм.

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Опасности людям новые виды комаров не представляют, поскольку не пьют кровь человека или животных и не разносят болезни. Личинки комаров питаются разлагающимся органическим веществом и играют важную роль в качестве редуцента.

Работу ученых напечатал журнал ZooKeys. Вклад эстонских ученых состоит в том, что они "помогли описать уже пойманных насекомых", сообщает BNS.

Ранее американские ученые выяснили, что больше всего привлекает комаров. По данным исследователей, насекомые находят жертву, следуя за шлейфом углекислого газа, который животные и человек выделяют при дыхании. При этом комар может учуять CO2 c расстояния до 50 метров