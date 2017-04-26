Огромные огненные взрывы: на Солнце зафиксировали аномальные вспышки

Ученые NASA зафиксировали на Солнце аномальные вспышки, напоминающие огромные огненные взрывы. Сотрудники американского космического агентства предупреждают: солнечная буря может сказаться на метеозависимых людях.

Таких длительных вспышек на Солнце исследователи NASA не фиксировали уже очень давно, передают "Экономические известия".

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Буря продолжалась в течение 20 часов, вспышки достигали максимальных значений, образуя серию каскадных огненных взрывов. Коронарные петли формируются в тех местах, где магнитное поле Солнца сильнее всего.

Вспышки настолько масштабны, что могут изменить магнитное поле единственной в солнечной системе звезды. Сейчас ученые исследуют причины и последствия этой бури. Также изучают возможное влияние этих солнечных вспышек на Землю.

Такая мощная буря, по словам ученых, обязательно повлияет на магнитное поле нашей планеты. Поэтому метеозависимым людям следует быть более осторожными в ближайшие дни.

Ранее на сайте космического агентства NASA опубликовала фотографию вспышки на Солнце.