NASA опубликовало снимок мощной вспышки на Солнце

На сайте космического агентства NASA опубликована фотография вспышки на Солнце, которая произошла в понедельник, 24 августа.

Фотографию сделал космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory. Сообщается также, что вспышка была среднего уровня, однако восприимчивые к такому природному явлению люди могли почувствовать ее. Читайте такжеНа Солнце произошли три вспышки среднего класса Ранее NASA также опубликовало уникальный снимок таяния льдов у берегов Гренландии.

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