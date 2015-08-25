NASA опубликовало снимок мощной вспышки на Солнце
09:28, 25 августа 2015Наука и IT
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На сайте космического агентства NASA опубликована фотография вспышки на Солнце, которая произошла в понедельник, 24 августа.
Вспышка была среднего уровня / NASA
Фотографию сделал космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory.
Сообщается также, что вспышка была среднего уровня, однако восприимчивые к такому природному явлению люди могли почувствовать ее.
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Ранее NASA также опубликовало уникальный снимок таяния льдов у берегов Гренландии.
NASA
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