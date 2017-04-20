Астрономы нашли экзопланету, которая может стать "лучшим местом для жизни"

Новая экзопланета, открытая в окрестности красной карликовой звезды на расстоянии 40 световых лет от нас, может претендовать на титул “лучшего места для жизни вне Солнечной системы”. Международная группа астрономов открыла “сверхземлю”, обращающуюся внутри «зоны обитания» вокруг слабой звезды LHS 1140, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории (ESO).

Эта планета несколько больше и гораздо массивнее Земли; по-видимому, она окружена атмосферой. Кроме того, она является «транзитной», то есть, при наблюдении с Земли проходит по диску материнской звезды, что благоприятствует исследованиям ее атмосферы.

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"Только что обнаруженная сверхземля LHS 1140b находится посредине «зоны обитания» слабой красной карликовой звезды LHS 1140 в созвездии Кита. Красные карлики гораздо меньше и холоднее Солнца; поэтому, несмотря на то, что LHS 1140b в десять раз ближе к материнской звезде, чем Земля к Солнцу, она получает от своей звезды примерно вдвое меньше света", - сказано в релизе.

Условия, создаваемые на новой планете ее материнской звездой, выглядят в высшей степени благоприятными для существования жизни. Звезда LHS 1140 вращается медленнее и испускает меньше высокоэнергетического жесткого излучения, чем другие маломассивныве звезды того же типа. Для того, чтобы на планете могла существовать жизнь в той форме, которая нам известна, на ее поверхности должна быть жидкая вода, а вокруг нее должна существовать атмосфера.

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В данном случае большие размеры планеты означают, что ее поверхность в течение миллионов лет могла быть покрыта океаном магмы, который насыщал бы атмосферу водяным паром. И теперь, когда материнская звезда давно уже перешла в спокойное состояние, эти запасы пара вполне могли привести к появлению океанов на поверхности планеты.

По оценке астрономов возраст планеты не менее пяти миллиардов лет. Ее диаметр примерно в 1.4 раза больше земного — почти 18 000 километров. И так как масса планеты при этом примерно в семь раз больше, чем у Земли, а значит, и плотность ее гораздо больше, получается, что новая экзопланета состоит из скальных пород и имеет плотное железное ядро.

Новая сверхземля является, возможно лучшим на сегодня кандидатом для наблюдений ее атмосферы (если она, конечно, там существует). Наблюдения новой планетной системы вскоре предстоят на Космическом телескопе Хаббла NASA/ESA. Это позволит более определенно судить о возможности существования там жизни.

Ранее сообщалось, что NASA назвало три планеты, на которые в будущем могут переселиться люди.