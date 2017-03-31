В Чехии продолжили поиски дна самой глубокой подводной пещеры в мире (фото)

Как отмечает Reuters, чешские дайверы хотят установить новый рекорд на самую глубокую подводную пещеру в мире. Так, осенью 2016 года Границкая пропасть недалеко от чешского города Границе уже была официально удостоена этого звания. Было установлено, что ее глубина составляет 404 метра.

При этом тогда была зафиксирована лишь глубина, на которую хватило кабеля работа, фиксировавшего рекорд. Чешские спелеологи в свою очередь считают, что на самом деле глубина пещеры может достигать 800-1200 метров, а потому не оставляют попытки зафиксировать новый рекорд. Однако так как зимой такие исследования проводить в Границкой пропасти невозможно, к ним вернулись только сейчас.

Отметим также, что до этого самой глубокой подводной пещерой считалась итальянская Поццо дель Мерро глубиной в 392 метра.

Как сообщал УНИАН, ранее гигантская трещина во льду Антарктиды заставила британскую научную станцию переехать на 23 километра.