В сети показали летучую мышь-робота из Lego (видео)

14:21, 07 марта 2017
Наука и IT
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YouTube-канал JK Brickworks представил видео, в котором показана летучая мышь, сделанная из конструктора LEGO. 

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Ее построил Кристал Дюбуа, который создает роботизированные модели из пластиковых деталей. Летучая мышь обладает механизированными крыльями, присоединенными к мотору через ряд зубчатых передач. Конструкция воспроизводит машущие движения, подобные тем, что совершают настоящие животные.

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JK Brickworks посвящен созданию сложных моделей из конструктора LEGO, в которых присутствуют подвижные части и электронные компоненты. На канале, принадлежащему канадцу Джейсону Аллеманну, демонстрируются различные кинетические скульптуры, например бесполезная коробка или космический корабль.

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Теги: #робот#Lego