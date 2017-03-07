В сети показали летучую мышь-робота из Lego (видео)

Ее построил Кристал Дюбуа, который создает роботизированные модели из пластиковых деталей. Летучая мышь обладает механизированными крыльями, присоединенными к мотору через ряд зубчатых передач. Конструкция воспроизводит машущие движения, подобные тем, что совершают настоящие животные.

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JK Brickworks посвящен созданию сложных моделей из конструктора LEGO, в которых присутствуют подвижные части и электронные компоненты. На канале, принадлежащему канадцу Джейсону Аллеманну, демонстрируются различные кинетические скульптуры, например бесполезная коробка или космический корабль.