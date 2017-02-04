Ученые назвали три вероятные причины конца света

По мнению ученых, мир могут уничтожить пандемии, изменение климата и ядерная война, передает The Daily Mail, ссылаясь на доклад ученых "Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление".

Эксперты подчеркнули, что на сегодняшний день предпринимается недостаточно шагов для того, чтобы обезопасить мир от таких угроз. Особое внимание они обратили на возможность применения биологического оружия.

Читайте такжеХокинг объявил о наступлении "самого страшного времени" для Земли

Поэтому специалисты призвали международных лидеров обратить внимание на затронутые в докладе проблемы.

Ранее физик-теоретик Стивен Хокинг заявлял, что в ближайшую тысячу лет наступит неизбежный конец света из-за ядерной войны, искусственного интеллекта или генетически созданного вируса.