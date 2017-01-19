Google купила у Twitter сервис для разработки мобильных приложений
Компания Google приобрела у Twitter подразделение Fabric, которое занимается разработкой мобильных приложений.
Об этом сообщается на сайте Fabric, передает РБК.
Из заявления компании следует, что соглашение о сделке уже подписано.
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Команда Fabric присоединится к подразделению Firebase, которое также занимается созданием инструментов для мобильных разработчиков.
В сообщении отмечается, что объединение компаний позволит им разработать мобильные платформы с «уникальными возможностями».
Компания Twitter запустила Fabric в 2014 году. С тех пор число разработчиков, которые используют сервис, достигло 580 тыс.
Ранее УНИАН сообщал, что компания Twitter прекращает работу своего видеосервиса Vine, в котором можно было делиться короткими видео.