Google купила у Twitter сервис для разработки мобильных приложений

02:57, 19 января 2017
Наука и IT
1047

Компания Google приобрела у Twitter подразделение Fabric, которое занимается разработкой мобильных приложений. 

REUTERS

Об этом сообщается на сайте Fabric, передает РБК.

Из заявления компании следует, что соглашение о сделке уже подписано.

Читайте такжеGoogle установит на Кубе серверы для быстрого доступа к YouTube и Gmail

Команда Fabric присоединится к подразделению Firebase, которое также занимается созданием инструментов для мобильных разработчиков.

В сообщении отмечается, что объединение компаний позволит им разработать мобильные платформы с «уникальными возможностями».

Компания Twitter запустила Fabric в 2014 году. С тех пор число разработчиков, которые используют сервис, достигло 580 тыс.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Twitter прекращает работу своего видеосервиса Vine, в котором можно было делиться короткими видео. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Google#Twitter