Ученые назвали точное время рождения Луны

Об этом сообщается на страницах журнала Science Advances.

Согласно исследованию, кора Луны начала формироваться 4,51 миллиарда лет назад, что говорит о том, что спутник Земли появился в течение первых 60 млн лет после образования Солнечной системы.

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Так, специалисты провели радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, который содержится в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.

Формирование циркона происходит при застывании магмы и при этом он богат ураном, благодаря этому можно отследить по содержащемуся в нем свинцу, его продукту распада, возраст минерала.

Точное время формирования Луны может помочь ученым определить ее происхождение.

Согласно предыдущим оценкам, проведенным с теми же образцами, спутник Земли образовался спустя 68-120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.