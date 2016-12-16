"30 секунд до взлома": хакеры нашли способ, как "крякнуть" MacBook за полминуты (видео)
Шведский хакер и блогер Фриск на своем канале на YouTube опубликовал видео, на котором показан процесс взлома MacBook за 30 секунд.
При этом злоумышленники могут получить пароль от ноутбука, пока тот заблокирован или находится в спящем режиме, пишет ZN.UA.
Для осуществления операции хакерам необходимо устройство Thunderbolt, переходник и специально написанная программа.
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При этом злоумышленникам потребуется всего несколько секунд для получения пароля.
Это происходит из-за того, что пароль хранится в памяти устройства даже когда то выключено или находится в спящем режиме.
Apple никак официально не реагировала на это видео, но в блоге одного из ведущих разработчиков компании Ксено Кова появилось сообщение о том, что патчи, устраняющие уязвимость, уже выпущены.
Ранее итальянский хакер Лука Тедеско сумел взломать iPhone 7 и iOS 10 и совершил джейлбрейк. Сначала он опубликовал на своей странице в Twitter,что информация хранится на ядре в сжатом, а не в зашифрованном виде, а спустя сутки он заявил о том, что ему удалось получить джейлбрейк на iPhone 7.