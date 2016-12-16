"30 секунд до взлома": хакеры нашли способ, как "крякнуть" MacBook за полминуты (видео)

При этом злоумышленники могут получить пароль от ноутбука, пока тот заблокирован или находится в спящем режиме, пишет ZN.UA.

Для осуществления операции хакерам необходимо устройство Thunderbolt, переходник и специально написанная программа.

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При этом злоумышленникам потребуется всего несколько секунд для получения пароля.

Это происходит из-за того, что пароль хранится в памяти устройства даже когда то выключено или находится в спящем режиме.

Apple никак официально не реагировала на это видео, но в блоге одного из ведущих разработчиков компании Ксено Кова появилось сообщение о том, что патчи, устраняющие уязвимость, уже выпущены.

Ранее итальянский хакер Лука Тедеско сумел взломать iPhone 7 и iOS 10 и совершил джейлбрейк. Сначала он опубликовал на своей странице в Twitter,что информация хранится на ядре в сжатом, а не в зашифрованном виде, а спустя сутки он заявил о том, что ему удалось получить джейлбрейк на iPhone 7.