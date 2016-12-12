Поют, танцуют и пылесосят: в Киеве продемонстрировали роботов из США, Китая и Украины (видео)
Помимо зарубежных моделей роботов из США и Китая можно увидеть и украинские машины.
В Киеве в павильоне выставочного центра проходит выставка роботов. Они приехали из Соединенных Штатов и Китая. Однако можно увидеть и умные машины отечественного производства, говорится в сюжете ТСН.
Работам можно пожать руку или же управлять их жизнью. Они танцуют, пылесосят, приносят еду, летают и устраивают настоящее шоу.
Читайте такжеВ Китае впервые робот "напал" на человека и травмировал его
Некоторых роботов можно даже научить приносить кофе в постель.
Средняя цена умных машин составляет полтысячи долларов.
Кроме того, посетители выставки также могут увидеть крупнейшего работа на выставке, который считает себя переселенцем из Донбасса. Однако, на самом деле робот – это человек в пластиковых доспехах, который развлекает посетителей мероприятия.