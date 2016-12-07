Новый высокоскоростной украинский вертолет покорил небо над Ираном (видео)

Видео полета опубликовано на YouTube-канале компании.

VV-2 оснащен современной навигационной аппаратурой, в том числе и автопилотом.

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Кроме того, двухместный вертолет с тандемным расположением экипажа способен обеспечивать мощность в 190 к.с./140 кВт в крейсерском режиме и 245 к.с./180 кВт в режиме взлета и посадки.

Максимальная скорость полета - 240 км/час.

Ранее Softex-Aero обнародовала видео первого полета нового высокоскоростного вертолета VV2.