Новый высокоскоростной украинский вертолет покорил небо над Ираном (видео)
17:51, 07 декабря 2016Наука и IT
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Украинская компания Softex-Aero показала свой новый высокоскоростной вертолет Helicopter VV-2 во время авиашоу в Иране.
Видео полета опубликовано на YouTube-канале компании.
VV-2 оснащен современной навигационной аппаратурой, в том числе и автопилотом.
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Кроме того, двухместный вертолет с тандемным расположением экипажа способен обеспечивать мощность в 190 к.с./140 кВт в крейсерском режиме и 245 к.с./180 кВт в режиме взлета и посадки.
Максимальная скорость полета - 240 км/час.
Ранее Softex-Aero обнародовала видео первого полета нового высокоскоростного вертолета VV2.
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