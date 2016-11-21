Сегодня Землю накроет мощнейшая магнитная буря

По информации ученых NASA, вызовет бурю отверстие в атмосфере Солнца, говорится в сюжете ТСН.

Мощные выбросы плазмы накроют магнитную оболочку Земли, и метеочувствительные люди могут почувствовать мигрени, гипертонию, обострение хронических болезней.

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Сегодня-завтра возможны расстройства сна, подавленность, рассеянность, это повышает, в частности, и риск дорожных аварий.

Ранее ученые предупредили о грядущей смене магнитных полюсов Земли. Падение напряженности магнитного поля Земли не приведет к перемене полюсов местами как минимум в ближайшие две тысячи лет, так как сейчас его сила примерно в два раза выше средних значений для недавней истории планеты.