Facebook запустила платную соцсеть для компаний

Сайт устроен практически так же, как Facebook, при этом для работы на нем пользователям популярной соцсети понадобится отдельный аккаунт. В Workplace, в отличие от Facebook, не будет рекламы, передает Медуза.

В Workplace не предусмотрен сервис для работы с документами, пишет Recode. В первых публикациях о Facebook at Work (рабочее название сети) сообщалось, что в сервисе может быть такая функция.

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Стоимость работы в Workplace - 3 доллара за человека в месяц, если в сети меньше тысячи активных пользователей. Компании с коллективом больше тысячи и больше десяти тысяч человек будут платить 2 и 1 доллар в месяц за пользователя соответственнно.

Recode отмечает, что низкая цена — одно из главных конкуретных преимуществ Workplace. Для сравнения, стандартная стоимость Slack, одного из самых популярных сервисов для рабочего общения, стоит 6,67 доллара за пользователя в месяц. Кроме того, пишет издание, «все умеют пользоваться Facebook».

По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, Workplace появился как «версия фейсбука» для общения сотрудников компании. Позже сервис было решено адаптировать для массового использования. В тестировании Workplace приняли участие около тысячи компаний.

О том, что Facebook разрабатывает соцсеть для компаний, стало известно в 2014 году. Проект был известен под рабочим названием Facebook at Work. Предполагалось, что сеть позволит пользователям общаться с коллегами, находить профессиональные контакты и совместно работать с документами.