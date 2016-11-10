Ученым удалось "поставить на ноги" парализованную обезьяну (видео)

Так ученые дали надежду людям, потерявшим возможность ходить.

После операции обезьяна снова смогла ходить, и ученые говорят, что это прорыв в терапии таких травм.

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Впрочем, прежде чем терапия сможет помочь людям, должны пройти еще несколько лет исследований.

Напомним, ранее 31-летний ветеран Афганистана, который потерял конечности на войне, стал вторым пациентом в США, которому сделали пересадку донорских рук.

Команда из 12 профессионалов потратила по шесть часов на каждую из его конечностей. За два месяца Джек, несмотря на боль, уже учится управлять своими новыми руками и благодарит близких своего донора.