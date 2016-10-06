Новые руки: в США морскому пехотинцу пересадили донорские конечности (видео)

Ноги и руку морской пехотинец потерял в 2010 году, говорится в сюжете ТСН.

Его вторую руку были вынуждены ампутировать врачи, потому что туда попала инфекция. Надежду на новую жизнь Джек получил четыре года назад, когда медики сказали, что способны помочь ему. Подготовка к сложной операции продолжалась еще два года. И только два месяца назад хирурги взялись за трансплантацию.

Морскому пехотинцу пересадили донорские руки. Команда из 12 профессионалов потратила по шесть часов на каждую из его конечностей. За два месяца Джек, несмотря на боль, уже учится управлять своими новыми руками и благодарит близким своего донора.

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"Тот, кого вы любили, умер не зря. Каждый день, глядя на свои новые руки, я буду преодолевать в себе боль, и никогда не сдамся, а буду помнить его самоотверженность и этот подарок до конца своей жизни", - сказал он.

Мужчина признается, что заново учится простейшему. А еще его новые руки начали чувствовать тепло и холод, поэтому на кухне ему приходится работать с осторожностью. После операции он получил шанс на новую жизнь и, возможно, на воплощение старой мечты: Джек с детства хотел стать поваром.

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