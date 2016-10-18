Анонсирован новый запуск ракеты-носителя Antares с украинской ступенью

Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

"Не успели еще утихнуть эмоции от переживаний и радости за пуск, который состоялся в ночь, и на космодроме Уоллопс уже идет работа по подготовке к новому пуску РН Antares, который предварительно запланирован на 30 декабря этого года. К монтажному корпусу космодрома доставлена первая ступень ракеты-носителя, изготовленная в Украине", - говорится в сообщении.

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Представители агентства добавили, что всего до конца 2018 года планируется осуществить пять пусков ракеты-носителя Antares, а с 2019 по 2024 годы - еще шесть.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью с космодрома Уоллопс (США) успешно стартовала ракета-носитель Antares.

Проект "Antares" начался в 2013 году. В этом проекте Украина создает основную конструкцию первой ступени ракеты-носителя Antares, которая предназначена для доставки грузов на МКС. С начала реализации программы состоялось 6 пусков, 5 из которых были успешными.

В 2014 году из-за проблем с двигателем ракета-носитель взорвалась через несколько секунд после старта, а проект был приостановлен. Американская сторона приняла решение заменить двигатель российского производства. Последние полтора года украинские специалисты занимались модернизацией первой ступени, адаптируя его к новому двигателю.