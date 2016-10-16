NASA сообщило, когда запустит ракету с украинским двигателем
01:12, 16 октября 2016Наука и IT
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NASA подтвердило запуск ракетоносителя Antares OA-5 со спутником Cygnus и украинским двигателем 17 октября (по Киеву).
Запуск ракеты был перенесен из-за подготовки к тропическому шторму / nasa.gov
Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
Запуск планируется в 20:03 в воскресенье по Вашингтону (в 03:03 понедельника по Киеву - Ред.) с пятиминутным "окном".
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Старт запланирован с Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2016 года в 04:43 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса "Вега" с украинским двигателем.
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