NASA сообщило, когда запустит ракету с украинским двигателем

01:12, 16 октября 2016
Наука и IT
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NASA подтвердило запуск ракетоносителя Antares OA-5 со спутником Cygnus и украинским двигателем 17 октября (по Киеву).

Запуск ракеты перенесен из-за подготовки к тропическому шторму / nasa.gov

Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Запуск планируется в 20:03 в воскресенье по Вашингтону (в 03:03 понедельника по Киеву - Ред.) с пятиминутным "окном".

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Старт запланирован с Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2016 года в 04:43 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса "Вега" с украинским двигателем.

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