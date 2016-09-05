Rosetta сумела сфотографировать потерянный зонд "Филы" на поверхности кометы

Rosetta сделала снимок меньше, чем за месяц до окончания своей миссии. 30 сентября ее разобьют о поверхность кометы, сообщает meduza.io.

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Зонд "Филы" - первый пример, когда удалось посадить космический аппарат на комету. Это произошло 12 ноября 2015 года. К комете его доставила Rosetta. При посадке не сработали гарпуны, которыми зонд должен был закрепиться на поверхности, поэтому он отскочил и приземлился в незапланированном месте. Где именно, до сих пор было неизвестно.