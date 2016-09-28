Самолет совершил экстренную посадку из-за планшета Samsung, который загорелся (фото)

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Планшет был зажат под креслом, наполнитель которого также начал плавиться, что спровоцировало появление в салоне резкого химического запаха и дыма.

Посадка самолет Boeing 767-400 прошла без проблем, никто из пассажиров и членов экипажа самолета не пострадал.

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По предварительной информации, планшет оставил в салоне самолета кто-то из пассажиров предыдущего рейса.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Samsung приостановила продажи своей новой модели смартфонов Galaxy Note 7, которая вышла на рынок в августе. Кроме того, компания сообщила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств.

Причиной стали случаи возгорания аккумуляторов при зарядке. Всего было выявлено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора.