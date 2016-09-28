Самолет совершил экстренную посадку из-за планшета Samsung, который загорелся (фото)

14:37, 28 сентября 2016
Наука и IT
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Самолет авиакомпании Delta Airlines, совершавший рейс из Детройта в Амстердам, был вынужден пойти на экстренную посадку в Манчестере из-за планшета Samsung, который загорелся.

Літак вимушений був дійснити екстрену посадку через планшет Samsung, що загорівся

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Планшет был зажат под креслом, наполнитель которого также начал плавиться, что спровоцировало появление в салоне резкого химического запаха и дыма.

Посадка самолет Boeing 767-400 прошла без проблем, никто из пассажиров и членов экипажа самолета не пострадал.

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По предварительной информации, планшет оставил в салоне самолета кто-то из пассажиров предыдущего рейса.

Літак вимушений був дійснити екстрену посадку через планшет Samsung, що загорівся

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Samsung приостановила продажи своей новой модели смартфонов Galaxy Note 7, которая вышла на рынок в августе. Кроме того, компания сообщила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств.

Причиной стали случаи возгорания аккумуляторов при зарядке. Всего было выявлено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора.

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