Самолет совершил экстренную посадку из-за планшета Samsung, который загорелся (фото)
Самолет авиакомпании Delta Airlines, совершавший рейс из Детройта в Амстердам, был вынужден пойти на экстренную посадку в Манчестере из-за планшета Samsung, который загорелся.
Об этом сообщает издание The Daily Mail.
Планшет был зажат под креслом, наполнитель которого также начал плавиться, что спровоцировало появление в салоне резкого химического запаха и дыма.
Посадка самолет Boeing 767-400 прошла без проблем, никто из пассажиров и членов экипажа самолета не пострадал.
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По предварительной информации, планшет оставил в салоне самолета кто-то из пассажиров предыдущего рейса.
Как сообщал УНИАН, 2 сентября Samsung приостановила продажи своей новой модели смартфонов Galaxy Note 7, которая вышла на рынок в августе. Кроме того, компания сообщила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств.
Причиной стали случаи возгорания аккумуляторов при зарядке. Всего было выявлено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора.