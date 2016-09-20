В Польше нашли капсулу с идеально сохранившимися нацистскими газетами (фото)
Около города Злоценец в Западно-Поморском воеводстве Польши найдена медная трубка с различными предметами, идеально сохранившимися с 1934 года, когда город был частью Германии.
Как сообщает мэрия Злоценца, 13 сентября капсула была перевезена в национальный музей в Щецине и там вскрыта.
Внутри были найдены местные газеты от 21 и 22 апреля 1934 года, несколько конвертов с разным содержимым, бланк приглашения на открытие местного "Орденсбурга" (так нацисты именовали элитарные заведения для обучения молодых членов НСДАП), книга, посвященная 600-летию тогдашнего Фалькенбурга (Злоценца), брошюра, выпущенная по случаю 600-летия города, монеты, в том числе серебрянные, фотографии и панорамы города, карта, представляющая Злоценец на рубеже XIV и XV веков, рекламный буклет Фалькенбурга, иллюстрированное издание немецких профсоюзов, содержащее сведения о данном регионе, а также латунная плитка, подписанная изготовителем капсулы.
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Как передает Independent, в трубке среди прочего были найдены фотографии фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера и два экземпляра его книги Mein Kampf ("Моя борьба").
Капсула была захоронена при строительства "Орденсбурга Крессинзее" в Злоценце (ныне же построенная нацистами база используется Вооруженными силами Польши). Исследователи раскопали ее, несмотря на толстый бетон, наличие еще немецких мин и грунтовые воды.