Ученые нашли способ, позволяющий много есть и худеть

В перспективе это позволяет отказаться от ограничений в приеме пищи и не набирать лишнюю массу тела, сообщает eurekalert.org. За превращение бежевого жира в белый, как показали ученые, отвечают митохондрии - клеточные органеллы, выполняющие энергетические функции, в частности, переработку глюкозы. Осуществив преобразование бежевого жира в белый, компоненты подвергаются аутофагии - внутриклеточному разрушению.

Читайте такжеМедики выяснили, что красное вино способствует похудению

Регулировать преобразование типов жира друг в друга возможно, как показали ученые, при помощи контролирования экспрессии генов, ответственных за разрушение митохондрий. Мыши, у которых было приостановлено разрушение органелл, превращающих бежевую ткань в белую, демонстрировали высокий уровень метаболизма и не страдали от ожирения.

У здорового человека наблюдается три типа жира: белый, бежевый и коричневый (бурый). Первый сохраняет энергию, а его избыток приводит к ожирению и диабету. Третий обеспечивает сохранение организма в тепле и связан с худобой. Младенцы появляются на свет именно с такой тканью.

Второй жир, который некоторыми исследователями считается разновидностью третьего, способен превращаться в белый, что нежелательно для здоровья. Терапия холодом, а также его медикаментозная имитация, позволяет на короткое время осуществить обратное преобразование.