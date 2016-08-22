Ученые признали цитрусовые эффективным средством от ожирения

Это выяснили ученые из Университета Сан-Паулу, которые представили результаты своей работы на ежегодной конференции Американского химического общества, передает Lenta.ru. Исследователи провели эксперимент с 50 мышами, часть которых употребляли пищу, богатую флавоноидами, найденными в апельсинах, лаймах и лимонах. В частности, биологов интересовало действие таких соединений, как гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол. Животные были разбиты на несколько групп. В первой грызуны питались стандартной диетой, во второй - диетой с большим содержанием жиров, а в остальных - богатой жирами и одним из трех флавоноидов.

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Установлено, что простая жирная пища способствовала увеличению концентрации в крови тиобарбитуровой кислоты (ТБК) - маркера клеточного повреждения. Однако гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол снижали уровень ТБК на 50%, 57% и 64%, соответственно. У грызунов, которые получали эриоцитрин и эриодиктиол, также уменьшалось количество накопленного жира.