"Звездопад года": украинцы смогут увидеть "поток" Персеид с 11 по 13 августа

Иногда количество звезд, которые падают, во время него достигает 200 в час, говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"Для этого нужно найти на небосводе созвездие Персей, которое в настоящее время расположено практически в центре восточной части неба, чуть выше звездного скопления Плеяды", - рассказали синоптики.

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Персеиды – метеорный поток, который можно наблюдать в августе со стороны созвездия Персея, когда Земля проходит через шлейф разбитых комет. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере и образуют так называемый звездный дождь.