Солнцелет Solar Impulse 2 завершил первое в мире кругосветное путешествие (фото, видео)
04:48, 26 июля 2016Наука и IT
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Самолет на солнечной энергии Solar Impulse 2 завершил свой двухдневный этап кругосветного путешествия, удачно приземлившись в Абу-Даби.
Solar Impulse 2 и Бертран Пикар успешно приземлились в Абу-Даби / twitter.com/solarimpulse
Об этом сообщается в Twitter проекта.
«Solar Impulse 2 и Бертран Пикар успешно приземлились в Абу-Даби», -говорится в сообщении.
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Самолет на чистой энергии Солнца стартовал 9 марта 2015 года из арабского Абу-Даби, его посменно вели два пилота - Бертран Пикар и Андре Боршберг. Перелет из Каира в Абу-Даби - завершающий и 17-й по счету.
Солнцелет / twitter.com/solarimpulse
Фото / twitter.com/solarimpulse
#Si2 & @bertrandpiccard successfully landed in Abu Dhabi, proving #futureiscleanpic.twitter.com/KBvlnwi4Mh— SOLAR IMPULSE (@solarimpulse) 26 июля 2016 г.
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