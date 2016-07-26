Солнцелет Solar Impulse 2 завершил первое в мире кругосветное путешествие (фото, видео)

Об этом сообщается в Twitter проекта.

«Solar Impulse 2 и Бертран Пикар успешно приземлились в Абу-Даби», -говорится в сообщении.

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Самолет на чистой энергии Солнца стартовал 9 марта 2015 года из арабского Абу-Даби, его посменно вели два пилота - Бертран Пикар и Андре Боршберг. Перелет из Каира в Абу-Даби - завершающий и 17-й по счету.