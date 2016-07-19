Астрономы допускают наличие нескольких землеподобных планет вблизи альфы Центавра

Исследование авторов опубликовано на сайте arXiv.org, передает Лента.ру.

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Вблизи звезды альфа Центавра A могут располагаться две и более землеподобные экзопланеты. Нахождение примерно такого же числа небесных тел ожидается на орбите вокруг альфы Центавра B.

По оценкам ученых, вблизи Проксимы Центавра может располагаться одно землеподобное небесное тело.

К своим выводам ученые пришли при помощи компьютерного моделирования в рамках задачи N тел. В случае, если вблизи альфы Центавра не будут обнаружены землеподобные планеты, это может свидетельствовать, по оценкам астрономов, о разрушительной динамике формирования системы в прошлом.

Напомним, астрономы из США, Германии и Франции обнаружили экзопланету HD 131399Ab, вращающуюся вокруг трех солнц.