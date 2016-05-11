Маск начнет испытания трека для сверхзвуковых пассажирских перевозок в этом году

В компании рассказали, что во втором раунде инвестиций им удалось привлечь $80 млн, таким образом, общий объем привлеченных средств составил $100 млн, пишет РБК со ссылкой на The Financial Times.

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Среди инвесторов называются GE Ventures, подразделение General Electric, SNCF и французская национальная железная дорога.

"Когда мы покажем прототип, все поймут, мы сможем решить проблемы городских пробок - мы можем освободить землю, перестроить города. Это большая сделка", - заявил исполнительный директор Роб Ллойд.

Hyperloop был задуман Илоном Маском в 2013 году. Проект представляет из себя трубу, из которой откачан воздух, благодаря чему теоретически в ней возможно перевозить людей и грузы со скоростью звука. Общие затраты на проект оценивались в $6 млрд.