Американские ученые разрабатывают прививки от ВИЧ с "нейтрализующим антителом"

Об этом свидетельствует письмо, напечатанное в американском журнале Nature группой ученых во главе с Мишелем Нуссенцвайгом из Рокфеллеровского университета в США, сообщает ТАСС.

Согласно публикации, речь идет о так называемом "нейтрализующем антителе" под кодовым обозначением 3BNC117. Оно было выделено из организма одного из уникальных пациентов, обладающих природным иммунитетом к ВИЧ. У этих людей даже при заражении вирусом инфекция не развивается, а подавляется естественным путем.

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Теперь группа Нуссенцвайга попробовала использовать инъекции этого же антитела для подавления ВИЧ у обычных пациентов. Две группы носителей вируса в жестко контролируемых условиях прекратили принимать обычные лекарства; вместо этого им были сделаны серии инъекций. У всех 13 участников эксперимента вирусная нагрузка оставалась весьма низкой по меньшей мере 5 недель после последней прививки, т.е. вдвое дольше нормального срока.

У шестерых защита действовала как минимум 9 недель. Был отмечен и 19-недельный рекорд. Неприятных побочных эффектов не наблюдалось.

По сообщению газеты Los Angeles Times, Нуссенцвайг признает, что говорить о лекарстве от ВИЧ/СПИД пока рано. На его взгляд, "это очень высокая планка". Но он уже мечтает о прививках для защиты здоровых людей от заражения. На приматах такие эксперименты уже проводились и принесли обнадеживающие результаты.

"В моих мечтах это что-то вроде прививки от гриппа, - сказал руководитель научной группы. - Раз в год делаешь - и все". Издание приводит также отзыв главного инфекциониста Америки доктора Энтони Фаучи, который назвал работу Нуссенцвайга и его коллег "превосходным исследованием" в "очень конкурентной сфере".