В США успешно испытали самолет на солнечных батареях

Публичные испытания прототипа под названием VO-Substrata, разработанного компанией Luminati Aerospace, прошли на бывшем оборонном заводе Northrop Grumman на востоке Лонг-Айленда. Пилот Роберт Лутц провел в воздухе около 20 минут, передает N+1.

VO-Substrata - легкий одномоторный одноместный самолет. Панели солнечных батарей находятся на крыльях, размах которых немного превышает 13 метров.

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Хотя испытательный полет был пилотируемым, Luminati Aerospace планирует на базе VO-Substrata создать беспилотные аппараты, которые смогут летать на высоте около 20 километров. Компания намерена использовать их для обеспечения беспроводным доступом в интернет до четырех миллиардов жителей Земли. Их производство должно начаться до конца 2016 года.

Утром 11 июня 2016 года другой самолет на солнечных батареях - Solar Impulse 2 - преодолел очередной этап своего кругосветного перелета,приземлившись в Нью-Йорке.