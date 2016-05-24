Определена дата очередного старта корабля Dragon к МКС

Старт будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал. Dragon доставит на МКС расходные материалы, оборудование, а также первый из двух стыковочных узлов, которые позволят экипажу пилотируемых кораблей Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Dragon пристыковываться к станции, передает Lenta.ru

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Это будет девятой по счету миссией компании SpaceX в рамках выполнения контракта по снабжению станции в интересах NASA.

Boeing в 2017-м планировала запустить корабль CST-100 Starliner в беспилотном режиме, а в 2018 году - в пилотируемом. Starliner состоит из двух частей. В одной находятся астронавты и системы жизнеобеспечения, во второй - система управления кораблем, которая отсоединяется при его возвращении на Землю. Капсула с астронавтами выдерживает 10 полетов.

Кроме того, над заменой российских "Союзов" работает SpaceX, которая в этом году планирует испытать второе поколение корабля Dragon в беспилотном режиме и в 2017 году - в пилотируемом.