NASA подожжет космический модуль ради эксперимента - BBC

О запланированном эксперименте, который получил название Saffire, сообщает официальный сайт агентства, передает BBC Украина.

Испытания проведут внутри одного из модулей грузовой капсулы транспортного космического корабля Cygnus, после того, как он доставит астронавтам на Международную космическую станцию (МКС) очередной груз с продовольствием и другими запасами.

На обратном пути на Землю ученые подожгут внутри модуля кусок сделанного из стекловаты и хлопка полотна. Модуль будет оборудован сенсорами, которые в ходе эксперимента будут измерять все параметры пожара - температуру, скорость распространения и объемы возгорания.

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Сам модуль все время полета будет прикреплен снаружи корабля.

Полет корабля на МКС запланирован на 23 марта.

"Saffire будет самым большим рукотворным космическим пожаром в истории. Сейчас у нас есть возможность проводить эксперименты с возгоранием в микрогравитацийнных условиях МКС, но только в маленьком масштабе. Saffire позволит нам сжечь большие фрагменты материала, не создавая опасности для жизни экипажа", - объясняет менеджер проекта Saffire Гарри Раф.

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Изучение большого пожара в космосе будет полезным также с точки зрения проблем пожарной безопасности на космических кораблях, добавляет господин Раф. Экспериментальный модуль будет размером примерно метр на метр и на полтора метра в высоту.

Ученые ожидают, что капсула будет полностью уничтожена при вхождении в атмосферу Земли после эксперимента.