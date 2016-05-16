Google могут оштрафовать на $3 миллиарда - The Guardian

12:14, 16 мая 2016
Наука и IT
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Через несколько недель Еврокомиссия может объявить о рекордном штрафе для компании Google на 3 млрд евро за злоупотребление монопольным положением.

REUTERS

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на европейских чиновников, пишет Европейская правда.

Таким образом, в случае если штраф будет объявлен, он побьет предыдущий рекорд - 1,1 млрд евро штрафа для компании Intel в 2009 году.

В то же время издание отмечает, что максимальная сумма штрафа для Google может составить 6,6 млрд евро, или около одной десятой от общего годового объема продаж компании.

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Источники, близкие к ситуации, заявляют, что в Еврокомиссии хотят объявить о решении до начала летних каникул.

Как известно, 20 апреля европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер выдвинула официальные обвинения компании Google в злоупотреблении своим доминирующим положением над своей операционной системой для смартфонов.

Еврокомиссия обеспокоена тем, что Google заранее устанавливает поиск Google Search по умолчанию или как эксклюзивный вариант на большинстве устройств в Европе, работающих на операционной системе Android, разработанной компанией.

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