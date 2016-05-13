NASA показало видео распространения вулканического пепла по планете

15:26, 13 мая 2016
Наука и IT
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NASA представило визуализацию распространения пепла, который был выброшен в атмосферу Земли в результате извержения вулканов. 

NASA

Визуализация была составлена с помощью спутниковых снимков, сделанных NASA, передает ZN.UA Вулканический пепел содержит 2 вида аэрозолей: диоксид серы и силикаты. Эти соединения могут быть обнаружены спутниками благодаря тому, что в них рассеиваются ультрафиолетовые лучи.

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Информация о физическом месте извержения, скорости и направлении ветра позволит ученым определить направление распространения вулканического пепла спустя дни и месяцы после извержения.

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