NASA показало видео распространения вулканического пепла по планете

Визуализация была составлена с помощью спутниковых снимков, сделанных NASA, передает ZN.UA Вулканический пепел содержит 2 вида аэрозолей: диоксид серы и силикаты. Эти соединения могут быть обнаружены спутниками благодаря тому, что в них рассеиваются ультрафиолетовые лучи.

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Информация о физическом месте извержения, скорости и направлении ветра позволит ученым определить направление распространения вулканического пепла спустя дни и месяцы после извержения.