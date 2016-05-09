Twitter отказал спецслужбам США в доступе к аналитическому сервису

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный чиновник в американской разведке и других людей, знакомых с вопросом.

Сервис по просеиванию постов предоставляется не напрямую Twitter, а через частную компанию Dataminr, которая в течение последних двух лет сотрудничала с американскими спецслужбами. Правоохранители узнавали об угрозах террористических атак, беспорядках и других потенциально важных событиях, исходя из публикуемого пользователями материала.

Сообщается, что недавно руководители Dataminr, 5% акций которой принадлежат Twitter, рассказали спецслужбам, что в Twitter не хотят, чтобы компания продолжала предоставление услуг для них.

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В Twitter заявили, что у них давно уже существует политика запрета третьим лицам, в том числе Dataminr, продавать данные из микроблога государственным органам для целей наблюдения. При этом в компании не комментируют, как Dataminr - близкий деловой партнер - смог предоставлять свои услуги правительству в течение двух лет.

В заявлении Twitter подчеркивается, что информацию из соцсети общественность и правительство США итак могут свободно просматривать.

Как сообщал УНИАН, Facebook открыла для сторонних разработчиков возможность создавать собственных ботов для мессенджера социальной сети.