Китай готовит отправку космического аппарата на обратную сторону Луны в 2018 году

Как сообщило Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР, в 2018 году на обратную сторону Луны должен осуществить посадку космический аппарат Chang'e-4, передало 15 января агентство Xinhua "Дальняя сторона Луны не видна с Земли из-за действия гравитационных сил, и она никогда не осваивалась людьми, пишет ТАСС.

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Миссия Chang'e-4 будет первой в истории человечества подобной экспедицией", - заявил глава центра лунных исследований при этом управлении Лю Цзиньчжун. По его словам, Китай "с гордостью демонстрирует" высокую степень научных знаний и технологий, необходимых для такого проекта.

В декабре 2013 года модуль Chang'e-4 совершил мягкую посадку на лунную поверхность и до сих пор передает информацию на Землю. Chang'e-4 будет аналогичным аппаратом, но будет способен нести большую нагрузку. В ходе его миссии предполагается провести работы по изучению геологических структур обратной стороны Луны.

В последующем Китай с помощью Chang'e-5 намерен осуществить выход на орбиту Луны, посадку и возвращение модуля на Землю. Уже сейчас китайские специалисты приступили к его разработке.

Серия аппаратов Chang'e названа в честь лунной богини китайской мифологии. В начале 2015 года Китай пригласил другие страны к участию в своих космических проектах.