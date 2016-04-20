Еврокомиссия предъявила официальные обвинения против Google

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Поведение компании Google ограничивает широкий выбор потребителей мобильных приложений и сервисов, и стоит на пути инноваций других игроков на рынке, в нарушение антимонопольного законодательства ЕС", - подчеркнула еврокомиссар.

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"Эти правила применяются ко всем компаниям, которые работают в Европе. Google теперь имеет возможность ответить на вопросы комиссии", - сказала Вестагер.

Еврокомиссия обеспокоена тем, что Google заранее устанавливает поиск Google Search по умолчанию или как эксклюзивный вариант на большинстве устройств в Европе, работающих на операционной системе Android, разработанной компанией.

Компания также материально стимулирует производителей устройств и мобильных операторов предварительно устанавливать поиск Google Search.

"На смартфоны и планшеты приходится больше половины мирового интернет-трафика, и ожидается еще больше в будущем. Около 80% смартфонов в Европе и в мире работают на Android, мобильной операционной системе, разработанной компанией Google", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

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В апреле 2015 года Еврокомиссия выдвинула официальные обвинения против американской корпорации Google в нарушении антимонопольных законов ЕС.

Как отмечается, компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынках для общего интернет-поиска услуг, системно предоставляя преимущество и продвигая собственные товары.

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Если Еврокомиссия решит, что компания Google нарушила антимонопольные правила, компанию могут оштрафовать на сумму до 10% годового оборота, который в 2014 году составил $66 миллиардов.