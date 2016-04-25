NASA восстановило работоспособность телескопа Kepler

Как говорится в сообщении на сайте NASA, полноценное функционирование аппарата было восстановлено 22 апреля в 08:30 по дневному тихоокеанскому времени, передает Lenta.ru "Он вновь занялся поиском экзопланет за пределами нашей Солнечной системы", - отметили в NASA.

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Специалисты космического агентства начали восстанавливать работоспособность Kepler 19 апреля. Они перезагрузили все программное обеспечение телескопа и создали новую последовательность команд. Затем специалисты NASA и Лаборатории атмосферной и космической физики университета Колорадо навели телескоп на центр Млечного пути, чтобы возобновить сбор данных.

Причины сбоя в работе Kepler пока не установлены. Как предположил руководитель программы Чарли Собек, его могло вызвать неустановленное явление, вызвавшее серию ложных аварийных сигналов, которые привели к перегрузке системы. Расследование причин ЧП будет продолжено.

9 апреля стало известно, что двумя днями ранее исследовавший экзопланеты орбитальный телескоп Kepler по неустановленной причине перешел в аварийный режим. В мае 2013 года на Kepler вышел из строя второй из четырех гироскопов, и в августе того же года обсерватория была признана утратившей работоспособность, однако обработка полученных ею данных продолжается до сих пор.

Всего за время работы обсерватории с момента запуска в 2009 году были получены данные о 3,6 тыс. кандидатов в экзопланеты. Тем не менее в мае 2014 года официально стартовала новая миссия Kepler К2, в рамках которой ведется наблюдение за яркими звездами разных участков в плоскости эклиптики в течение примерно 75 суток.