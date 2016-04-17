Группа ученых назвала возможное место обитания инопланетян в Млечном Пути

Жизнь земного типа, по мнению ученых, в Млечном Пути скорее всего зарождается на окраинах галактического диска вблизи звезд, которые моложе Солнца, передает Lenta.ru. Эти данные объясняют, почему поиск инопланетян до сих пор не увенчался успехом. Проведенное моделирование показало, что возраст звезд, которые могут поддерживать жизнь в своих окрестностях, оценивается в 3 млрд лет. Эти светила расположены на расстоянии около 16 килопарсек от галактического центра.

Читайте такжеАстрофизики снова зарегистрировали "сигнал" инопланетянМенее одного процента пригодных для поддержания жизни светил расположены на расстоянии 8-10 килопарсек. Для сравнения, возраст Солнца оценивается в 4,6 млрд лет, а его расстояние до центра Галактики равняется 8,5 килопарсекам.

Ученые провели компьютерное моделирование в рамках задачи N-тел в программе GADGET-2. Астрономы представили Млечный Путь как изолированную совокупность звезд и экзопланет. Данные о Солнце и Земли использовались в качестве пороговых условий для прогнозирования. Ученые рассматривали возможность возникновения благоприятных для жизни условий в течение 10 млрд лет на расстояниях 10-15 килопарсек от центра Галактики.