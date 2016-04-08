В Украине разоблачили мощную бот-сеть Mumblehard, управляемую из РФ – киберполиция

В течение длительного времени в Украине функционировал сервер, который руководил масштабной сетью для рассылки спама. Бот-сеть была сформирована из взломанных серверов целого ряда частных украинских и зарубежных компаний, зараженных вредоносной программой Linux/Mumblehard. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Количество таких серверов варьировалось в разные промежутки времени и, по состоянию на март 2016 года, находясь в 63 странах мира, составляло около 4000, 33 из которых - украинские.

Злоумышленники могли удаленно выполнять команды на зараженных серверах, получать несанкционированный доступ к обрабатываемой ими информации и несанкционированно использовать их вычислительные ресурсы.

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Все это, включительно с массовым распространением сообщений электросвязи без предварительного согласия адресатов, приводило к утечке информации. Кроме того, наносило материальные и репутационные убытки, поскольку IP-адреса зараженных серверов попадали в различные черные списки.

"Сервер управления бот-сетью Mumblehard, администрированный российскими спамерами, был обнаружен в южных регионах нашей страны", - сообщают в киберполиции.

Сейчас приняты меры по ликвидации киберугрозы и розыску причастных к преступлению.