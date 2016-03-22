NASA показало снимок озера на Плутоне

Ученые предполагают, что в прошлом, когда температура и давление на Плутоне были выше, чем сегодня (примерно до уровня одной десятой части атмосферного давления Земли на уровне океана), на его поверхности могли существовать реки и озера из жидкого азота. В настоящее время эти образования могут скрываться под толщей водяного льда (на глубине от километра).

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К своим выводам исследователи пришли при помощи компьютерного моделирования и анализа данных со станции New Horizons (среди которых были и снимки). Модель ученых учитывает изменения атмосферы карликовой планеты, в частности уменьшение ее плотности и температуры с течением времени.

"Жидкости могли существовать на поверхности Плутона в прошлом, - прокомментировал представленный на конференции снимок глава миссии New Horizons Алан Штерн. - Трудно придумать альтернативную модель, которая бы объясняла наблюдаемую морфологию"

В настоящее время ось собственного вращения Плутона находится под углом 120 градусов к плоскости его орбиты (для Земли этот показатель равен 23 градусам). Это означает преобладание на карликовой планете тропического климата. Примерно 800 тыс. лет назад ось Плутона была наклонена на 103 градуса.

Изменение наклона оси привело к миграции тропиков в сторону полюсов Плутона, а его арктических регионов - в сторону экватора. Такими процессами ученые объяснили появление на карликовой планете темной области вблизи экватора - единственного тропического региона, не меняющегося с течением времени.

Станция New Horizons в данный момент находится на расстоянии нескольких миллиардов километров от Земли. Ожидается, что в 2019 году она достигнет планетоида 2014 MU69, находящегося на расстоянии 1,6 млрд км от Плутона в поясе Койпера. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.

Основная задача New Horizons - изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о возможном наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы и строении поверхности, а также о взаимодействии с Хароном.