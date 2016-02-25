В Facebook обнаружили два скрытых смайла (видео)

При этом он выложил ролик на своей странице в YouTube, в котором пошагово описал, как можно посмотреть секретные "реакции".

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Стоит отметить, что пользователь соцсети обнаружил скрытые смайлы, открыв исходный код страницы Facebook, затем он изменил в нем ряд показателей и продемонстрировал результат.

Напомним, вчера Facebook ввел пять альтернатив лайку. При помощи новых иконок пользователи могут сказать не только «Мне нравится», но и признаться в любви, рассмеяться, удивиться, выразить печаль и гнев.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, анонсируя новые возможности, говорил, что смайлики, конечно, не кнопка «Не нравится» (которую ждали многие пользователи), но они все же позволяют по-новому реагировать на публикации.