Для сердца вреден как недостаток, так и избыток сна - ученые

Повышенному риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы подвергают себя люди, которые как регулярно недосыпают, так и слишком любят поспать.

К такому выводу пришел коллектив медиков из Норвегии и с Тайваня, реализовавших на этом тихоокеанском острове масштабное исследование, в котором приняли участие 392 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на веб-сайт Норвежского университета технических и естественных наук в Тронхейме.

"На сегодняшний день это крупнейшее исследование на тему о влиянии продолжительности сна на здоровье сердца, - сказала соавтор работы Линн Беате Странд из Тронхеймского университета. - Результаты показали, что именно достаточное, но не избыточное количество сна - важная часть здорового образа жизни".

Собранные сведения свидетельствуют, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, которые спят 4 и менее часов в сутки на 36% выше, чем у тех, которые спят 4-8 часов. По словам Странд, это подтверждает, что недостаток сна крайне вреден. На этот стресс человеческий организм отвечает учащенным сердцебиением, повышением кровяного давления, дополнительной выработкой адреналина и веществ, которые могут вызывать воспалительные процессы. Все это - факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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С другой стороны, однако, среди людей, которые спят более 8 часов в сутки, также была отмечена повышенная смертность от болезней сердца - на 28%.

"Мы пока не знаем, чем объясняется эта взаимосвязь", - сказала Странд.

Отчасти, по ее словам, может идти речь о неучтенных факторах, из-за которых участники исследования спали больше, чем нужно человеку: усталость, депрессия, нарушения сна в результате апноэ (остановка дыхания).

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Работа ученых опубликована в онлайн-версии авторитетного научного издания International journal of cardiology.