Ученые больше не будут устанавливать связь с зондом на комете Чурюмова-Герасименко

Зонд Philae отделился от Rosetta и направился к комете 67P/Чурюмова - Герасименко 12 ноября 2014 года, передает Би-би-си. Спустя 60 часов после жесткой посадки на поверхность кометы его бортовые аккумуляторы сели из-за того, что модуль оказался в расщелине, где его солнечные панели на получали достаточно света для подзарядки батарей, и аппарат перестал подавать сигналы.

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В июне 2015 года Philae неожиданно вышел на связь, однако буквально через несколько недель связь была в очередной раз потеряна, и специалисты провели последние 7 месяцев в попытках ее восстановить.

В DLR полагают, что модуль, скорее всего, покрыт толстым слоем пыли, а его температура слишком низка для продолжения нормальной работы.

"К сожалению, вероятность возобновления контакта аппарата с нашей командой в DLR практически равна нулю. Мы более не будем посылать ему никаких команд", - сказал руководитель проекта Стефан Уламек.

При этом космический аппарат Rosetta продолжает свою работу по изучению кометы. В октябре 2015 года Rosetta обнаружила в облаке газа, окружающем комету Чурюмова-Герасименко, неожиданно большое количество молекул кислорода.