Несколько топ-менеджеров Twitter уйдут из компании - Reuters

Свои посты оставят глава медиа-отдела Кэти Джейкобс, директор по продуктам Кевин Вайль, а также и руководитель инженерно-технического подразделения Алекс Реттер, передает "Дождь" со ссылкой на Reuters.

Компанию также могут покинуть руководитель видеосервиса Vine Джейсон Тофф и топ-менеджер по развитию бизнеса Яна Мессершмидт.

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Некоторые сотрудники приняли решение уйти под давлением руководства компании, другие уволятся по собственному желанию, сказал источник агентства. При этом он не уточнил, при каких обстоятельствах топ-менеджеры сделали выбор.

В понедельник, 25 января, Twitter планирует назначить нового директора по маркетингу. В ближайшее время компания также представит нескольких новых членов совета директоров, сообщил источник.

Руководство компании не прокомментировало информацию.