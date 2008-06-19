Российские военные запустили в космос шесть американских спутников

Расчеты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России осуществили успешный пуск ракеты-носителя "Космос-ЗМ" с шестью американскими космическими аппаратами с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщил РИА Новости помощник командующего РВСН по связям с общественностью и СМИ полковник Александр Вовк.

"Испытательные расчеты РВСН утром 19 июня осуществили пуск ракеты-носителя "Космос-ЗМ" с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр". Основными задачами пуска являлись запуск шести космических аппаратов системы "Орбком" США, а также отработка взаимодействия воинских частей Минобороны России и предприятий промышленности при подготовке и проведении пуска ракеты-носителя "Космос-ЗМ", - сказал Вовк.

В состав головного блока "Космос-ЗМ" массой 1 тысяча 70 килограммов входили пять космических аппаратов "Орбком" и один "КДС" (концептуальный демонстрационный спутник), уточнил он.